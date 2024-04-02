محافظ الجيزة: إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في 3 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إنه تم إزالة 20 حالة تعد بالناء المخالف على الأراضي الزراعية بمراكز وكدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين بمساحة 6 آلاف متر مربع.

وكلف المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - بمواصلة جهود مواجهة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم؛ حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وشدد على أهمية الجاهزية الكاملة من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

ففي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم التعامل مع 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بناحية المنصورية بإجمالي مساحة 4375 م عبارة عن استراحات دور أرضي ومباني من البلوك الأبيض وأسوار بداخلها تقسيمات لغرف رصدتها وحدات المتغيرات المكانية.

كما تم إزالة 8 حالات بقرى (أبو غالب، وبني سلامة، وبرقاش، والقطا وذات الكوم) عبارة عن غرف من البلوك الأبيض والطوب والاسمنت مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحات تصل لـ900 م2.

وفي مركز ومدينة العياط، تم إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا على مساحة حوالي 100 م ..أما في مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة حالتين تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية الأولى بقرية منشأة دهشور عبارة عن سور من البلوك على مساحة 525 م2، كما تم إزالة بناء مخالف عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب الأحمر على مساحة 100 م2 بإجمالي مساحة 625 م2.