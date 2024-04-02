قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قيام سيادته بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

جاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يديم على سيادته التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا ضد كيد الكائدين وعبث العابثين، مؤكدين على اصطفاف جميع مستشاري الهيئة والشعب الذي اختار سيادته في انتخابات حرة نزيهة، خلف قيادة فخامته الرشيدة نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في الازدهار والتقدم".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.