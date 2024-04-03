شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ على جمعة يفند مزاعم التحيز ضد المرأة فى توزيع الميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فند الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، مزاعم التحييز ضد المرأة في توزيع التركة في الإسلام.



شدد «على جمعة» خلال برنامج «نور الدين» المذاع عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة، على أن حكاية "الذكر مثل حظ الأنثيين" تكون بين الأخ وأخته، لأن الولد مكلف يصرف عليها، وعندما يريد الزواج يدفع المهر، فهو عبارة عن نظام متكامل في الأخذ والعطاء.

وأضاف: «فيه 512 حالة، منهم 36 حالة، يا الست بتاخد أكتر من الرجال، أو زيه، يا بتاخد والراجل مبيخودش، يا بتاخد نص الراجل».

ويعد برنامج "نور الدين"، الذى يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذى يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.