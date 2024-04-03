جمعوا أدوية وحاولوا تهريبها للخارج.. القبض على 3 أشخاص بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 3 أشخاص، لقيامهم بجمع الأدوية بغرض تهريبها خارج البلاد.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (مالك مكتب شحن "يحمل جنسية إحدى الدول") بالاشتراك مع شخصين آخرين بتجميع كميات كبيرة من الأدوية بأحد الجراجات بدائرة قسم شرطة عابدين بقصد تهريبها خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (4500 زجاجة من أحد العقاقير الطبية – مبلغ مالي)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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