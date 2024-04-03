شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرار النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بإصدار النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وتضمن القرار أن يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من وزير المالية أو من يرشحه ووزير التضامن أو من يرشحه وأحد نواب مجلس الدولة يرشحه رئيس للمجلس ووكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه وممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية و4 من ذوى الخبرة من أعمال الصندوق والمهن التعليمية.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 صنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.