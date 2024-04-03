شكرا لقرائتكم خبر عن نرعاك فى مصر.. فحص طبى للاعبى المريخ السودانى بمجمع الإسماعيلية الطبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي فريق المريخ السوداني لكرة القدم للفحص الطبي الشامل، وذلك في إطار التعاون المثمر بين المجمع والأندية الرياضية لضمان صحة وسلامة اللاعبين وتقديم الفحص الطبي المتخصص اللازم لهم ضمن خدمات السياحة العلاجية.

ويعتبر مجمع الإسماعيلية الطبى خيارًا مثاليًا للأندية الرياضية لإجراء فحوصات طبية دورية، وضرورية للاعبيها بفضل إمكانياته المتطورة، وفريقة الطبى المتميز، وتخصصاته المتعددة، ويسعى المجمع دائمًا إلى تقديم أفضل خدماته لضمان رفاهية وصحة المجتمع الرياضي.



ويعد مجمع الإسماعيلية الطبى شريك موثوق به لأندية كرة القدم وفرقها فى توفير الرعاية الصحية المناسبة للاعبيها، وذلك من خلال توفر بنية تحتية طبية عالية المستوى، وفريق طبى متخصص، يسهم فى تحقيق أهدافها بنجاح.

نحن نفخر بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية جزءًا من هذه التجربة الفريدة، حيث نعمل جنبًا إلى جنب لضمان تقديم أفضل تجربة سياحية علاجية رياضية فى مصر.

أحمد عادل ممرض المجمع



الدكتور محمد سامي يستقبل اللاعبين



الكشف على لاعبي فريق المريخ السوداني



تحليل لأحد اللاعبين



رئيس فرع الرعاية الصحية يستقبل اللاعبين



سحب عينة تحليل



صورة جماعية للاعبي فريق المريخ السوداني



فريق المريخ السوداني داخل المجمع



فريق المريخ السوداني قبل الفحص الطبي



قيادات مجمع الإسماعيلية الطبي