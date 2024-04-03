شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأرز فى الأسواق ما بين 10 إلى 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسواق السلع تراجعات ملحوظة على مدار الأيام الماضية بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض السلع بين 15 إلى 20%.. وفى هذا الإطار تراجع سعر كيلو الأرز للمستهلكين من مستويات 36 و40 جنيها إلى مستويات تتراوح بين 30 إلى 33 جنيها بنسبة بنسبة انخفاض تراوحت بين 10 إلى 15 % بحسب النوع.

وقالت شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز رفيع الحبة تتراوح بين 17 ألف جنيه إلى 17500 جنيه وبلغ سعر الأرز العريض من 18 ألف إلى 18500 جنيه والأرز الأبيض الرفيع يتراوح سعر الطن بين 26 إلى 27 ألف جنيه.

وكشف رئيس شعبة الأرز رجب شحاتة، أن سعر طن لأرز العريض ترواح بين 28 إلى 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يتراوح بين 30 إلى 31 جنيه فى الأسواق للمستهلكين بالنسبة للأرز الرفيع الحبة أما سعر كيلو الأرز المعبأ عريض الحبة يتراوح بين 33 إلى 34 جنيها بعد أن سجلت مستويات تجاوزت 36 جنيها.

يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة الفاو توقعات ارتفاع إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن فى موسم 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها فى الموسم السابق.