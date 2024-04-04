شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مايا الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.