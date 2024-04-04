شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة فلسطينية تشكر الرئيس السيسى لانتشالها من الحرب وهى على وشك الولادة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تتوان مصر فى تقديم يد العون والدعم للإخوة الفلسطينيين ليس فقط منذ بداية العدوان على الأخير على غزة ولكن كانت داعم للقضية بشكل دائم، وفى هذا الفيديو نرصد شهاد سيدة فلسطينية تدعى رؤى السداوى كانت حامل فى 3 توائم، وكانت نازحة فى رفح الفلسطينية وكانت على وشك الولادة.

وتقول رؤى إنها ناشدت الرئيس السيسى فى نقلها من الحرب والخوف والرعب إلى مكان آمن لها، وتمت الاستجابة لها بشكل سريع، وقدمت الشكر للرئيس السيسى لتوفير الأمن والرعاية من غزة إلى مستشفى خاص يحتوى على رعاية صحية كاملة، واهتمام صحى كامل لها ولأطفالها مضيفة: "كل الشكر الجزيل للرئيس السيسى، الله يجبر بخاطرهم كما جبروا بخاطرى، والله يبعد عنهم كل شر ومكروه".



وتابعت: "أعيد الشكر للرئيس السيسى لأنه وقف معى وساعدنى فى خروجى من غزة إلى مصر، وأشكر كل المصريين لوقوفهم معنا، والحمد لله نحن بخير أنا وأطفالى الصغار، وحاليا تحت رعاية واهتمام كبير من كل المصريين، وإن شاء الله تخلص الحرب على خير على أهلنا فى غزة، والله يحميهم ويحمى إخواتنا المصريين وبارك الله فيكم جميعا".