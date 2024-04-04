شكرا لقرائتكم خبر عن كحك وبسكويت.. إقبال على المخبوزات بمعارض أهلا رمضان فى البحيرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق محافظة البحيرة، إقبالا كبيرا من الأهالى على شراء مخبوزات عيد الفطر المبارك، وتوافد عدد كبير من المواطنين على معارض أهلا رمضان للسلع المخفضة لشراء احتياجاتهم المختلفة من الكعك والبسكويت والحلويات المختلفة.

وشهدت أسعار مخبوزات عيد الفطر المبارك بمعارض أهلا رمضان انخفاضا كبيرا بالمقارنة بمثيلاتها بالأسواق، وبلغ سعر كيلو مخبوزات العيد من 80 إلى 90 جنيها فى معارض أهلا رمضان .

من جانبه، قال محمد الدسوقى صاحب معرض الحلويات بدمنهور، إنه شارك فى معرض أهلا رمضان بكافة أنواع المخبوزات لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين .

عدسة ”الخليج 365” رصدت معارض مخبوزات العيد بمعرض اهلا رمضان بالبحيرة، وما تقدمه من منتجات غذائية بأسعار اقتصادية .

وتضم معارض أهلا رمضان الذى تقيمها محافظة البحيرة بالتعاون مع الغرفة التجارية مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك .

كما ضمت معارض أهلا رمضان أقساما خاصة لجمعية أصحاب المناحل والمدارس الزراعية لبيع كافة أنواع عسل النحل بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق .



ويأتى افتتاح معارض أهلا رمضان تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل الأهالى.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لافتتاح معارض السلع المخفضة وضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي، لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، مشيرة إلى وجود خطة متكاملة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية بكافة المنافذ التموينية خاصة معارض أهلا رمضان ومنافذ وزارات التموين والتربية والتعليم والزراعة والطب البيطرى .

فيما أكد أسامة الصعيدى عضو مجلس الغرفة التجارية والمشرف على معارض أهلا رمضان أنه تم افتتاح عدد من المعارض للسلع المخفضة بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق، مشيرا إلى توافر كافة السلع بالأسعار المناسبة على مدار شهر رمضان وكذلك إحكام الرقابة من الجهات المختصة لمتابعة جودة المنتجات والسلع الأساسية.

وأوضح الصعيدى، أنه تم إعفاء كافة التجار المشاركين بالمعارض من أى رسوم ومنحهم إقسامهم مجانا، وذلك لتحفيزهم على المشاركة وتخفيض الاسعار والبيع بأسعار اقتصادية بالمقارنة بالأسواق.



تخفيضات هائلة على الكعك بمعارض أهلا رمضان



جانب من معروضات اهلا رمضان بالبحيرة



كحك وبسكويت.. إقبال على مخبوزات العيد بمعارض أهلا رمضان بالبحيرة



مخبوزات العيد بمعارض أهلا رمضان



معارض اهلا رمضان بالبحيرة



