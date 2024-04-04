شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصناعات الغذائية: ارتفاع صادرات القطاع إلى 5.1 مليار دولار خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، برئاسة خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بعمال الصناعات الغذائية من أجل خلق بيئة عمل تحقق مصالح أطراف عملية الإنتاج وفي المقدمة مصلحة العامل.

وقد أرسل المجلس بتلك المناسبة برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة، وتعهد المجلس باستمرار بذل الجهود الرامية إلى تحقيق مصلحة عمال مصر من خلال إطلاق استراتيجية يستهدف من وراءها المجلس دعم الرئيس من خلال الإنتاج والعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار وأن يساهم قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق هذا الرقم، حيث كانت بشائر الخير العام الماضي حينما ارتفعت صادرات القطاع إلى 5.1 مليار دولار متجاوزة الرقم القديم 4.8 مليار، ويتعهد مجلس الإدارة بالاستمرار في تثقيف العمال تحت لواء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس.

كما ثمن مجلس إدارة النقابة العامة الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة ،وحرصه على تحقيق المزيد من التوزان والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب عمل وعمال ،وكذلك فتح العديد من الملفات الهامة والخاصة بالتدريب المهني خاصة "مشروع مهني 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص ،وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ،وايضا تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال ،وايضا الالتزام بتطبيق معايير العمل الدولية ،وغيرها من الملفات التي نتطلع إلى استكماله لهذه المشروعات التي تعزز علاقات العمل ،وتساهم في تحقيق التنمية .

كان مجلس إدارة النقابة العامة كان قد اتفق بالإجماع علي دعم الرئيس في انتخابات رئاسة الجمهورية ولن يتوقف الدعم والتأييد بإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بل يستمر طوال فترة الرئاسة خاصة وان التحديات التي تواجه العالم وفي القلب منه مصر ليست هينة، ونستطيع أن نؤكد الأن بأن القادم أفضل بإذن الله.