شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى لـ33037 شهيدا و75668 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33037 شهيدا وأكثر من 75668 جريحا وذلك منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أن جيش دولة الاحتلال، قد ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

