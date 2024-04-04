شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. اختيار إجابة واحدة من البدائل الواردة على أسئلة mcQ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات تعامل طلاب الثانوية العامة مع إجابات امتحانات الأسئلة الاختيارية أثناء أداء الاختبارات، مشددة على أنه يتم اختيار إجابة واحدة فقط من البدائل الواردة على كل سؤال من أسئلة الاختيار من متعدد أو mcQ، لأنه عند اختيار إجابتين أو أكثر يفقد الطالب درجة السؤال، مع تظليل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة تظليلا كامل فى ورقة البابل شيت.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.