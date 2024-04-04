شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: توفير السلع بأسعار مناسبة فى جميع منافذ ومعارض البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي توافر كافة السلع بأسعار مناسبة فى جميع منافذ ومعارض البيع ومنافذ المواطن أولًا المنتشرة بجميع أحياء المحافظة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع ضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطرى والشئون الصحية لعمل حملات دورية مكثفة على محلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة والتى يقبل على شرائها المواطنون فى عيد الفطر، وكذلك محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأشار ناصر ثابت مدير مديرية التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالاحياء لتلقي بلاغات المواطنين على ارقام (٢٧٤٢٠٠١٩ - ٢٧٤٢٠٠٢٥ - ٢٧٤٢٠٠٣٧ – ٢٧٤٢٠٠٣٨) .



واشار مدير مديرية التموين إلى أن مواعيد المخابز ستعود مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية ، وإلغاء اجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية .

وأضاف مدير المديرية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه والشركات التابعة لها وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق، والمسلى بنوعية طبيعى، وصناعى، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة، والمجمدة واللحوم، والبيض، والرنجة، والخضر والفاكهة، من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد .

وأوضح مدير مديرية التموين أنه تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اسطوانات البوتاجاز ، حيث سيتم تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين ، كما سيتم تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين خلال ايام العيد بنسبة 100% يوم وقفة العيد، وبنسبة 75% فى ثانى أيام العيد ، وسوف تعمل المكاتب والمراكز وسيارات شباب الخريجين بنسبة 100% من طاقتها في ثالث أيام العيد ، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الحملات علي محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات .