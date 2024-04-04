جولة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي بشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مرورا مفاجئا داخل شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي).

بدأت الجولة التفقدية المفاجئة في الصباح الباكر بتوقيت توافد العاملين لمقر شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية حيث توجه مباشرة للمرور على خطوط الإنتاج والمخازن بالشركة والتي تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (الصناعات المطاطية بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، البويات، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات).

وأعرب الوزير عن حرصه لتنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما استعرضه المهندس مدحت شكري رئيس مجلس إدارة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" وكذا أطقم العمل بالشركة من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء بالشركة خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني التي يتم اتخاذها بالشركة.

كما حرص الوزير على الحديث مع العاملين بالشركة لاستطلاع الأحوال المهنية والمعيشية لهم وتعرف خلال حديثه معهم على مقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدا قيمة التفاني في العمل خلال شهر رمضان الكريم، مشجعا إياهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعارف والتكاتف معا لبذل أقصى جهد ممكن من أجل رفعة شأن شركتهم وشأن الإنتاج الحربي الذي يعد أحد أهم الصروح الصناعية الوطنية بمصر.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 81 الحربي) على رأسها ضرورة السعي الدائم لتطوير منتجات الشركة باستخدام أحدث تكنولوجيات التصنيع. ووجه بوجوب المراجعة الدورية لإجراءات السلامة والصحة المهنية.. مشددا على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والالتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وكذا أهمية الحرص على التخلص من المخلفات بصفة دورية. كما وجه الوزير خلال زيارته لهليوبوليس للصناعات الكيماوية بضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الشركة كانت واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة لأرباح عن العام المالي الماضي ونجحت كذلك في أن تكون واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية.

رافق الوزير بالجولة التفقدية للشركة (مصنع 81 الحربي) المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.