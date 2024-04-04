شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شكل أسئلة امتحان مادة الرياضيات للرابع والخامس والسادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحان مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية، وتوزيع الدرجات والأسئلة استعدادا لتقييمات الفصل الدراسي الثانى، كالتالى:-

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي ).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها ؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين تعليمات الأسئلة جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والفنية والطباعة.

- يجيب التلميذ في نفس الكراسة مع مراعاة ترك مساحات كافية للإجابة عن الأسئلة.

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.

- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني الامتحانات.

- يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعاً مع توزيع الدرجات في الأسئلة بالنسبة للصفوف الرابع والخامس خامس والسادس الابتدائي:

- يتم احتساب درجات كل فصل دراسي من 100 درجة توزع:-

- 70 درجة موزعة كما يلي : 30 درجة لاختبارات الشهور، 35 درجة المهام الأدائية و5 درجات المواظبة.

- 30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.

- تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة تتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات.

- اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثانية من ٨ مفردات إكمال لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.

- تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة .

- يتم جمع درجات كل من الورقة الامتحانية، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة فتصبح درجة كل فصل دراسي 100 درجة.