تكريم 10 طلاب من مواطنى الإسكان البديل بروضة السودان لاجتيازهم برنامج التحول الرقمى

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القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة استمرار جهود التطوير، وبحث كافة الوسائل الممكنة لتحسين معيشة المواطنين من سكان الإسكان البديل، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية بتفعيل برامج التنمية لرفع جودة معيشة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ذلك الإطار، كرمت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي 10 طلاب بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء الإسكان البديل لروضة السودان؛ لاجتيازهم برنامج التحول الرقمي التدريبي.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أن البرنامج نظمه حي الدقي من خلال وحدة السكان وبالتعاون مع إحدى الجمعيات خلال الفترة من 24 مارس إلى 2 ابريل 2024 بواقع 16 ساعة تدريبية، وذلك لتمكين الطلاب من الكتابة علي برنامج الورد واستخدام الحاسب الالي لرفع كفائتهم وتنمية قدراتهم العلمية والعقلية.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من جهود المحافظة نحو الارتقاء بحقوق الطفل والاهتمام بالطلائع من أهالي الإسكان البديل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتفقدت نائب المحافظ خلال الزيارة المركز التكنولوجي لحي الدقي لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.



تكريم 10 طلاب من مواطنى الإسكان البديل بروضة السودان



تكريم طلاب من مواطنى الإسكان البديل لاجتيازهم برنامج التحول الرقمى