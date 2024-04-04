شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى مؤتمر New Space Africa لمناقشة أهم موضوعات الفضاء في إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع مختلف الدول الإفريقية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام بالمجالات المُتعلقة بتكنولوجيا الفضاء حيث تسعى مصر لتأكيد ريادتها على المستوى القاري في هذا المجال الهام.

وفي هذا الإطار، شارك الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء، نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر New Space Africa الذي نظمه الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع دولة أنجولا بعنوان: "خطوات مُتقدمة في مجال الفضاء" ويعُد أكبر حدث يناقش موضوعات الفضاء في القارة الإفريقية.

وألقى الدكتور إسلام أبوالمجد كلمة في الجلسة الافتتاحية التي ناقشت أهم موضوعات الفضاء في قارة إفريقيا، كما سلط الضوء على الخطوات المُتقدمة التي تُقدمها مصر على المستوى المحلي والقاري، بصفتها الدولة الرائدة في مجال الفضاء بالقارة الإفريقية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أبوالمجد على مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الفضاء، حيث استطاعت استضافة وكالة الفضاء الإفريقية لما تمتلكه من قدرات علمية وتكنولوجية وبشرية متميزة، مستعرضًا أوجه الدعم الذي قدمته مصر للوكالة من خلال توفير المبنى وتجهيزه.

واستعرض الدكتور أبوالمجد البنية التحتية المُتقدمة التي تمتلكها مصر في مجال الفضاء، والتي تشمل الأقمار الصناعية، منذ إطلاق القمر الصناعي مصر سات 1 وحتى الآن، مشيرًا إلى دور الدولة المصرية في بناء القدرات البشرية من خلال الاهتمام بالبرامج الدراسية الخاصة بالفضاء وبرامج الاستشعار من البُعد وتطبيقاتها في الجامعات المُختلفة.

وأكد مستشار الوزير على اهتمام الدولة المصرية بدعم مسار التعليم الفني والتكنولوجي من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية، التي تقدم برامج دراسية حديثة للمُساهمة في تأهيل خريجين مؤهلين ومُدربين في مختلف القطاعات الهندسية التي تخدم مجال الفضاء.

كما أكد على امتلاك مصر لمحطات الاستقبال والمعامل والبنية التحتية المُتكاملة والموارد البشرية التي يُمكنها أن تقدم للقارة الإفريقية الكثير في علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها لخدمة أغراض التنمية المُستدامة وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، موجهًا الشكر للاتحاد الإفريقي على المُضي قُدمًا في تنفيذ وتشغيل وكالة الفضاء الإفريقية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية.