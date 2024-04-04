شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير الڤاتيكان بالمقر الباباوى بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، سفير دولة الڤاتيكان بالقاهرة، الكاردينال نيقولاوس تيفن، وقدم السفير لقداسة البابا للتعارف مونسنيور چوزيف فورو مستشار وقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الڤاتيكان.

وهنأ الضيفان قداسة البابا بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وحضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى أيضا فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، السفير إيهاب بدوى سفير مصر الجديد فى إسبانيا.

وأعرب قداسة البابا عن خالص أمنياته للسفير بالتوفيق فى مهمته الجديدة.

وحضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والراهب القس فام الأنبا بولا كاهننا في العاصمة الإسبانية مدريد، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات.