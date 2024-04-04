شكرا لقرائتكم خبر عن العمرانية عاملة عظمة.. تجهيز مائدة إفطار جماعية للأهالى وزينة رمضان تغطى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت منطقة العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة لتنظيم أكبر إفطار جماعي لأهاليها، بتجهيز الطاولات والكراسي وتعليق عناقيد الزينة والأنوار، احتفالًا بشهر رمضان الكريم.

وقال أسامة خضر أحد أبناء العمرانية الشرقية، إن الأهالي بكبارهم وصغارهم تعاونوا في تجهيز المائدة وتقاسموا الأدوار فيما بينهم بما يساعد على خروج المائدة بأفضل صورة ممكنة، إذ تولوا إعداد الوجبات وتجهيز الطاولات والكراسي وتزيين الشوارع وخدمة ضيوف المائدة.

وأشار إلى أن تنظيم المائدة عادة رمضانية، تبث في نفوسهم سعادة وفرحة، وتشعرهم بفرحة الشهر الكريم، وتمنحهم ذكريات جميلة تبقى خالدة في الذاكرة، مؤكدًا أهميتها في زيادة الترابط الاجتماعي والأسري بين الأهالي وتجسيد روح المحبة والترابط الاجتماعي بينهم.



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