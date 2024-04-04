شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يطالب نتنياهو بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الرئيس الأمريكى جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بحسب ما ذكر البيت الأبيض فى بيان له.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الضربات على العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة والوضع الإنساني العام أمر غير مقبول.

أضاف البيت الأبيض، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، أن بايدن أوضح أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة أي تهديدات.

وتابع البيت الأبيض: "بايدن أكد ضرورة تنفيذ إسرائيل سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة بغزة".

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن أكد أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بغزة سيحددها تقييمه للتحرك الفوري لإسرائيل بشأن هذه الخطوات.