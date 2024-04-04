شكرا لقرائتكم خبر عن وفد هيومان رايتس ووتش يزور شمال سيناء ويثمن جهود مصر فى رعاية الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد من منظمة مراقبة حقوق الإنسان"Human Rights Watch"، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، في حضور الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء.

واستعرض المحافظ الدور الذي تقوم به مصر تجاه الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتم استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية وادخالها الي القطاع، بجانب استقبال الجرحي الفلسطينيين والمرافقين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأكد المحافظ علي تخصيص أماكن إقامة للفلسطينيين الذي حالت ظروف الحرب على غزة في عودتهم إلى القطاع في حي السبيل بالعريش، بجانب توفير مختلف الخدمات مجانًا لهم، فضلًا عن استقبال الجرحي والمصابين بعد انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات في منطقتي السبيل والنادي الاستشفائي في العريش.

وأشار المحافظ الي تقديم عدد 20 ألف وجبة إفطار يوميًا من جمعيتي الهلال الأحمر المصري ومصر الخير إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبًا الوفد بنقل الحقيقة كاملة.

بدوره ثمن الوفد الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال وعلاج الجرحي والمصابين الفلسطينيين في مختلف المستشفيات، بجانب توجيه الشكر لوزارة الخارجية علي تسهيل مهمة الوفد، مؤكدين علي أنهم هنا للقيام بالضغط والمناصرة.

وأشار الوفد إلى زيارة الجرحي الفلسطينيين اليوم فى مستشفيات العريش العام وبئر العبد التخصصي، وغدا زيارة معبر رفح البري ومستشفي رفح المركزي، مثمنين الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في هذا الاتجاه.

يضم الوفد كل من آدم كوجل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميلينا أنصارى، مساعد البحث، ونيكو جافرينا باحثة.



محافظ شمال سيناء يستقبل وفد المنظمة (3)



محافظ شمال سيناء يستقبل وفد المنظمة (2)