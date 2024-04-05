شكرا لقرائتكم خبر عن 83 % من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء.

وأيد 83% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء، بينما عارض 17% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء.