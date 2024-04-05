شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى بمناسبة يوم اليتيم: دورنا أن نوفر لهم سبل الراحة والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة يوم اليتيم، قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، ودورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض، فليكن كل منا عائلة لكل يتيم، نشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونرسم البسمة على وجوههم.. كل عام وجميع أبناء مصر بخير"