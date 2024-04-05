شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الخير والعطاء.. احتفالية يوم اليتيم بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، احتفالية يوم اليتيم تحت عنوان "يوم الخير والعطاء" بحضور عدد من الأطفال الأيتام، لقضاء يوم ثقافى وترفيهي بالجامعة لاحتضانهم وإكرامهم والإحسان إليهم والاهتمام بهم، وذلك بمسرح المدينة الجامعية.

حضر فعاليات الاحتفالية الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على إكرام الأطفال الأيتام لأن جميع الأديان السماوية حثت على الإحسان إليهم والاهتمام بهم ومنحهم الرعاية اللازمة، وإعطاءهم أولوية اجتماعية شاملة، والعمل على إسعادهم ورعايتهم، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة القاهرة باعتبار أن الأيتام جزءلا يتجزأ من المجتمع، ويجب إدماجهم بالمجتمع وتنمية روح الانتماء لديهم.

وتضمن برنامج الاحتفالية الترحيب بالأطفال الأيتام والتقاط الصور التذكارية معهم، وتقديم أغاني وفقرات فنية وعروض عرائس للأطفال، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب وملابس العيد لإدخال الفرحة والسرور عليهم.