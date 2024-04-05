شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان نائبًا عن الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ونواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظةالقاهرة، ووزارة الأوقاف، وذلك بمسجد السيدة زينب .

وتناولت خطبة الجمعة التى ألقاها امام وخطيب مسجد السيدة زينب زكاة الفطر وحق الله تعالى فى المال .



محافظ القاهرة بصلاة الجمعة



جانب من صلاة الجمعة