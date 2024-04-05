شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور ابراهيم الدخيرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية لبحث آليات التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال تدعيم الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات والازمات التي يشهدها العالم حاليا .

ناقش الاجتماع أهمية التنسيق والتعاون بين المنظمات العربية والافريقية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي وكذلك الاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية القادمة والمقترح عقدها بالرياض اوائل مايو القادم، و الموضوعات المقترحة للمناقشة والخاصة بدعم منظومة الامن الغذائي العربي فضلاً عن موقف اللجنة الوزارية الدائمة للامن الغذائي والتي تم الاتفاق على انشائها خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الزراعة بالجامعة العربية في سبتمبر الماضي بمدينة القاهرة وذلك لبحث حالة الامن الغذائي العربي وقضايا التمويل والاستثمار والتجارة في السلع الزراعية ،بالاضافة إلى آليات تنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة .