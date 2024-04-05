شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الدفع بـ13 ألف و400 أسطوانة بوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بالمتابعة اليومية لمنظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز والتأكد من توافر الكميات التي تلبي احتياجات المواطنين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وشدد المحافظ على مراقبة انتظام العمل بمستودعات البوتاجاز والتأكد من وصول الدعم لمستحقية والتعامل الحازم حيال اي مخالفات يتم ضبطها لضمان سريان منظومة العمل.

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير مديرية التموين والخاص بتوزيع اسطوانات البوتاجاز الإضافية بعدد من المراكز لتلبية احتياجات المواطنين حيث تم الدفع بحوالي 13 الف و 400 اسطوانات بوتاجاز بمراكز ومدن أوسيم ومنشاة القناطر والصف وأطفيح وأبو النمرس وكرداسة والعياط ومدينة اكتوبر بإجمالي حوالي 20 نقلة بسيارات توزيع اسطوانات البوتاجاز وذلك لتغطية كافة القطاعات بالمراكز والمدن.

وشملت الجهود تخصيص 1600 اسطوانه بوتاجاز لتوزيعها علي البؤر الساخنة في حال الاحتياج اليها موزعه على 8 سيارات حمولة 200 اسطوانة.

وتابع المحافظ جهود التعامل مع مخالفات المستودعات حيث تم تحرير محضر جنح تصرف في 400 اسطوانة بوتاجاز لمستودعات بوتاجاز.

ووجه المحافظ مديرية التموين بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارات التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمراكز والمدن والتأكد من وجود المخزون الكافي للتسهيل علي المواطنين.



