شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: نشعر بالإنزعاج لمقتل 7 عمال إغاثة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، "إننا نشعر بالانزعاج بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة بالمطبخ المركزي العالمي في غزة، بينهم ثلاثة بريطانيين".

وأضافت خلال كلمتها بجلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة، وعلى إسرائيل تنفيذ آلية واضحة لتخفيف المعاناة الإنسانية .

وتابعت أنه يجب العمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعلى إسرائيل إجراء تغييرات واضحة في سلوك حملتها العسكرية لحماية المدنيين بقطاع غزة، مؤكدة أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

