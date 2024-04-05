شكرا لقرائتكم خبر عن أرض الإسراء يارب.. الدعاء لفلسطين يعلو فى ليلة السابع والعشرين بالجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إننا هنا الليلة في رحاب أزهرنا الشريف نحيي ليلة القدر بصلاة القيام، متضرعين إلى الله -تعالى- في ليلة أنزل الله فيها القرآن، وجعلها سلاما وأمانا على العباد جميعا، حيث قال في سورة القدر "سلام هي حتى مطلع الفجر".



الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

وأكد أن الأمة في ليلة السلام تتطلع إليه اليوم، السلام الذي وعد الله في كتابه العزيز، وفي هذه الليلة العظيمة ليلة القدر، رافعا يديه داعيا يجأر إلى الله والحاضرون خلفه يؤمنون: "نجأر إليك يا رب أرض الإسراء، من أزهرنا الشريف، أن يعم السلام والأمن أشقائنا في فلسطين وغزة" مضيفا أن الليلة ليلة النور، ونحن في قلعة النور، قلعة الجامع الأزهر، الذي سعد بأئمة شوامخ، وأولياء من عباد الله الصالحين، متبركين بالجلوس فيه، ضارعين إلى رب العزة بالقرآن الذي أنزله في هذه الليلة أن يتقبل الدعاء.



أصوات الجامع الأزهر تعلو في ليلة السابع والعشرين

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (150 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم عددا من الاحتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم، و٦٠٠٠ ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين و ٤٠٠٠ وجبة سحو).‏