شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مساحة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تهتم الدولة المصرية بدور العبادة وخاصة في الجمهورية الجديدة، حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على ترسيخ مبادى المواطنة والعيش المشترك وبناء المساجد بجوار الكنائس، فقد أعلنت كنيسة الروم الأرثوذكس منذ عامين عن تخصيص قطعة أرض تابعة لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد بناء كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، فيما أعلنت الطائفة الإنجيلية أمس أن الرئيس السيسى قرر تخصيص قطعة أرض لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر كاتدرائية ميلاد السيد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة المقر الباباوى الأخير فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية حسبما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وتقع الكاتدرائية شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبى الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 15 فدانًا بزيادة 2 فدان عن الكاتدرائية في العباسية، أى ما يعادل 10 ألف متر مربع، وتستوعب من المصلين 8200 فرد، وتصنف كأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط، وبلغ عدد العمالة في تنفيذ الكاتدرائية نحو 8000 عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال، واستغرق العمل بها نحو 23 شهرًا، من فبراير 2017 إلى نهاية ديسمبر 2018.