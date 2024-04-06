شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يشهد بروتوكولا بين الاتحاد الدولى للنقابات ونظيره للمنطقة السوفيتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام وعضوية عيد مرسال الأمين العام، وهشام رضوان أمين الصندوق، و كارولين سمير وكيل أدارة التعاون الدولي والتدريب بالاتحاد الاجتماع الاقليمى، بناء علي توجيهات محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بفعاليات توقيع إتفاقية التعاون بين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والذى يمثله، جمال القادري، الأمين العام، والاتحاد الدولي للمنطقة السوفيتية، والذى يمثله، الكسندر كورتشجين، رئيس الاتحاد.

جاء ذلك بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور وفود من بيلاروسيا أوزبكستان وطاجكستان وكازاخستان وكردستان والهند وفيتنام.

وتنص هذه الاتفاقية علي اهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وعقد دورات تدريبية مشاركة في الدول التي ضمت الاتفاقية، وضرورة تنسيق المواقف في المحافل الدولية وذلك بناء علي الرؤي المشتركة لجميع المشاركين، يأتي هذا الاجتماع علي هامش المؤتمر العام الثاني عشر لاتحاد نقابات روسيا.