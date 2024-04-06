شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مصرية: الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة.



وأكدت المصادر أن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفد إسرائيلي يشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة، مشيرة إلى أن وفد قيادى من حماس يصل إلى القاهرة غدا لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة بدعوة مصرية ، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.