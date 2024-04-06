شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الرئيس السيسي يصل مقر حفل إفطار الأسرة المصرية وسط مشاركة كافة طوائف المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل بعد قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية. وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية. وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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