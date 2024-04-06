شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية، وسط مشاركة كافة طوائف المجتمع.
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية.
وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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