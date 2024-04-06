بدء إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية، وسط مشاركة كافة طوائف المجتمع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012