شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى عن الحوار الوطنى: بشكركم على اللى تم ومحتاجين حالة النقاش تستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الحوار الوطني، قائلا: "حالة الحوار الوطني في أبريل 2022، الدكتور ضياء خرج 90 توصية ومقترحا.. بقول لنا كلنا بشكركم اللى تم ومحتاجين أن حالة الحوار والنقاش تستمر في كل الموضوعات محتاجين نتكلم فيها بكل سعة صدر".

وأضاف خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: "لما بدأنا الفكرة دي.. كنا في الأول نجد شكل من أشكال بداية الموضوع.. نقاشات وشكل من أشكال.. في متابعتي للحوار لقيت إن فرصة أكبر وبنتكلم ونتواصل بشكل أفضل ونقدر نستوعب.. بقت حالة.. خسارة كبيرة أن مش نستمر على النتائج الرائعة اللى تحققت ونبني عليها أكثر".



وتابع: "عاوز أقولكم مش شرط نتفق.. المسؤولية مهمة جدا.. كانت متوفرة أسماء النقاش وموضوع مهم أوي.. في موضوعات كثيرة الإنساني والثقافي وفيه تحديات خلال 6 شهور اللى فاتوا.. واحنا في مرحلة فيه تطور كبير جدا يمكن تمس المنطقة.. محتاجين نتكلم مع بعض أكثر.. ممكن نجابه أي تحدي خارجي ونتعامل معاه ونقدر نتجاوز مخاطره .. كتلة مصر والرأي العام والناس والمواطن البسيط زي المواطن.. كل شرائح المجتمع أنها تكون فاهمة مش علشان الاقتصاد بس.. بنمر بمرحلة فيها تطور كبير جدا وأكيد هيبقي لها تأثير".

وواصل الرئيس السيسى: "كل ما تكون الكتلة صلبة وصامدة وداعمة لينا.. هنقدر نجابه أي تحدي أو أي مخاطر تكون.. بقالنا 6 شهور"، مردفا: "انا قلبي حديد بالله.. والكلمة دي معناها بالناس".



واستطرد الرئيس السيسى: "عاوز أقولكم على حاجة في السنوات اللى فاتت لما كنت بتحصل.. ومش اقصد اسقاط على حاجة.. فيه أيام صعبة عدت علينا.. وكان لما فيه حادثة صعبة بتحصل جوه مصر وفى شمال سيناء.. ويسقط فيها مصريين سواء مدنيين أو من الجيش والشرطة.. كنت شايف الناس والحمد لله.. ازحنا هذه الغمة.. مش لقيت مرة واحدة خلال لقائتي في الجيش والشرطة أو مناسبات أخري.. سيدة مصرية زوجة كانت أو أم وجت قالت لي تأملني على موضوع سقوط ابنها شهيد أو مصاب محصلشي.. الصلابة من هنا وقلبي الحديد من هنا.. ولو مش لقيت أهلي مش داعمين أنا هتأثر.. دعم الشعب المصري للحالة دي اللى قعدت 9 سنين ومش أقصد بسجل الاحترام والتقدير والامتنان بكل مصري ومصرية.. وقدرنا نكمل ونتجاوز المرحلة دي.. فيه دول قعدت تقاتل 20 سنة ومش قدرت.. بفضل الله".



واستكمل الرئيس السيسى: "حتي الموقف الاقتصادي الصعب.. وأهلي في مصر.. تحيا مصر بالله..



الحكام الأقوياء بناسهم"، مستطردا: "احنا محتاجين نستمر في الحوار والموضوعات اللي لها تأثير كبير على حياة الناس، وزي الموضوعات الاقتصادية مهم إن نفرد لها شريحة ووقت أكبر"، مضيفا: "شوفوا لو الناس فهمت، كل شرائح المجتمع عرفت الحكاية صدقوني هتبقى داعمة، وقادرة وصامدة وصابرة في دعم المسار اللي احنا ماشيين بيه".



وأردف الرئيس السيسى: "أنا كنت حريص جدا في الوقت اللي بقيت فيه مسؤول معاكم بقول معاكم مش عليكم، إني أتكلم معاكم بكل صراحة وشفافية، ومخبتش عليكم حاجة من أول يوم لغاية دلوقتي وهنستمر كده، ومهم نخلي الناس كلها شايفة معانا، ومنقولش بقى المثقفين فقط والمسؤولين يبقوا عارفين، لا المواطن المصري والبسيط ذكي ولماح ومسؤول".



وواصل الرئيس السيسى: "أرجو إن احنا نستمر والموضوعات اللي محتاجين نتكلم فيها أكثر، والحالة دي أقدرها وأسجل تقديري واحترامي لكل من شارك فيها واللي هيشارك إن شاء الله مستقبلا".

"احنا عملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير أوي في عملية البقاء والبناء اللي احنا قلنا إن احنا نحافظ على الدولة إنها متنهارش ومتضعش مننا ويبقى في اقتتال، وعملنا شغل على الأرض عشان تبقى معالم دولة تناسب الوقت اللي احنا موجودين فيه، النقطة اللي بذكرها دلوقتي دا جهد كبير احنا مسؤولين إن احنا نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية عشان السنين القادمة".

وواصل: "لما بتكلم عن تعليم جيد إحنا جادين في هذا الأمر، لما بتكلم عن تأمين صحي جيد احنا جادين في هذا الأمر، مش بنقوله كلام بنطرحه ثملا يكون في برامج واضحة وقوية تحقق لنا الأهداف دي".