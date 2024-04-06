شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: عملنا شغل علشان نحافظ على البلد من الانهيار وتبقى معالم دولة تناسب العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "احنا عملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير أوي في عملية البقاء والبناء اللي إحنا قلنا إن احنا نحافظ على الدولة إنها متنهارش ومتضعش مننا ويبقى فيه اقتتال، وعملنا شغل على الأرض عشان تبقى معالم دولة تناسب الوقت اللي احنا موجودين فيه، النقطة اللي بذكرها دلوقتي دا جهد كبير احنا مسؤولين إن احنا نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية عشان السنين القادمة".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية.