مجدي الجلاد: "هواي سعودي وأحمل جنسيتها معنويا".. وعمرو أديب رقم واحد عربيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، إن عمرو أديب يعتبر الإعلامي رقم واحد عربيًا أداءًا وحضورًا وشطارة.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" على شاشة النهار، أكد الجلاد أن عمرو أديب صديق دراسة وجمعتهما صداقة ممتدة من المرحلة الجامعية، مضيفًا: لا أرى أي غضاضة أو خطأ في حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية طالما لم يتخل عن جنسيته المصرية.

أضاف الجلاد: هواي سعودي وأحمل جنسيتها معنويا، "الجنسية ليست جواز سفر أو وثيقة رسمية، أحب السعودية وأبنائي ولدوا على أرضها"، ولكن هناك خللا في زاوية الرؤية عند البعض في المرحلة الحالية، "من 40 أو 50 سنة كان مجتمعنا صحيا واحتواء المملكة للقامات المصرية كان أمرا عاديا ومقبولا للجميع بعكس ما يحدث حاليا"، مشددا على أن أي تكريم سعودي للفنانين أو الإعلاميين المصريين هو تكريم للفن والإعلام المصري.

وعن عودة توفيق عكاشة للمشهد الإعلامي، قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: عكاشة أفضل من كثير وله مشاهدون بغض النظر عن الشريحة التي يخاطبها، متابعا: "لست صاحب قرار ولكن توفيق عكاشة أفضل مهنيًا من 80% من الإعلاميين المتواجدين على الساحة الإعلامية حاليا".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة في مصر.