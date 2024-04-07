نشرة منتصف الليل|رسالة السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.. ومواعيد المترو والقطار الخفيف في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

أبرزها الشفافية.. 16 رسالة للسيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أثناء حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، عددًا من الرسائل.

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3 أدوار تحت الأرض.. 11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها

تواصل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والتي تشمل محطة وادي النيل بمنطقة المهندسين.

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نعش أبيض ومصلية جمال مبارك وحزن زكريا عزمي.. 10 مشاهد من تشييع جثمان فتحي سرور

شُيعت ظهر اليوم السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع، وحرص جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على حضور الجنازة وعدد من رموز السياسة، ومنهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

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90 مقترحا.. السيسي عن دعم الإصلاح السياسي: "عندنا فرصة أكبر"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزامه بالانفتاح والإصلاح السياسي، "نحن ملتزمون بالانفتاح والإصلاح السياسي"

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الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد.. بداية موجة الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بداية موجة الأمطار والتقلبات الجوية.

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"النقل" تعلن مواعيد العمل الرسمية للمترو والقطار الخفيف في عيد الفطر

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وقطارات LRT.

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مصر تواصل الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على غزة

واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز ( سي 130 – كاسا ) تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومي الخامس والسادس من شهر إبريل الجارى لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة.

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حضور لافت ومشاهد حزن.. 60 صورة من عزاء أحمد فتحي سرور

رصدت عدسة "الخليج 365" تفاصيل تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، اليوم السبت من مسجد الشربتلي بالتجمع.

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