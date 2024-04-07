شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق لمنظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية دون الإفصاح عن الشاكى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد استحداث طرق جديدة فإن منظومة الشكاوى التي أتاحتها النيابة الإدارية تسمح للمواطنين بالتقدم بالشكوى دون الإفصاح عن هويته شرط تحديد نوعية الشكوى وفى أي مكان في الجهة المشكو في حقها واسم المشكو في حقه، وأن وجد مستندات تدعم الشكوى، إنما الشكاوى المجهلة العامة لا ينظر إليها .

واستحدثت النيابة الإدارية آليات متطورة لتلقي شكاوى المواطنين وهى :

- الخط الساخن "16117.

-البريد الإلكتروني.

-الرسائل عبر خاصية واتس آب، على رقم 01050601888.

-الرسائل القصيرة عبر رقم 1411.

-قناة النيابة الإدارية ببرنامج تليجرام.

بالإضافة للوسائل التقليدية لتلقي الشكاوى ومنها

- البريد العادي.

الفاكس.

-الحضور الشخصي.

وفي هذا السياق تؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.