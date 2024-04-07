شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 4 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل آلاف الأقباط بعيد القيامة المجيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس مساء يوم 4 مايو المقبل.

ويبدأ الحفل بالترانيم ودخول موكب قداسة البابا تواضروس الثانى بابًا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية ومعه الشمامسة يتقدمهم المعلم إبراهيم عياد وعدد من الأساقفة للمجمع المقدس.

ويشارك فى احتفالات الكنيسة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وقادة الفكر ووسائل الإعلام المختلفة.