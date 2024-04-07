معهد التغذية يكشف 4 نصائح مهمة حول تناول الأسماك المملحة فى العيد

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للتغذية عن مجموعة من النصائح الهامة حول تناول الأسماك المملحة في عيد الفطر حيث شملت النقاط التالية :-

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012