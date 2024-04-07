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معهد التغذية يكشف 4 نصائح مهمة حول تناول الأسماك المملحة فى العيد

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القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للتغذية عن مجموعة من النصائح الهامة حول تناول الأسماك المملحة في عيد الفطر حيث شملت النقاط التالية :-

١- يُفضل تجميد الأسماك المملحة لمدة 48 ساعة قبل الاستخدام لتقليل الحمل الميكروبي.

٢- قم بطهي الأسماك لمدة دقيقتين قبل الاستخدام.

٣- قم باستخدام عصير الليمون لقتل البكتيريا داخل الأسماك.

٤- تناول كمية كبيرة من الخضراوات لاحتوائها على الألياف.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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