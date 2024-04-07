شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التغذية يكشف 4 نصائح مهمة حول تناول الأسماك المملحة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للتغذية عن مجموعة من النصائح الهامة حول تناول الأسماك المملحة في عيد الفطر حيث شملت النقاط التالية :-
١- يُفضل تجميد الأسماك المملحة لمدة 48 ساعة قبل الاستخدام لتقليل الحمل الميكروبي.
٢- قم بطهي الأسماك لمدة دقيقتين قبل الاستخدام.
٣- قم باستخدام عصير الليمون لقتل البكتيريا داخل الأسماك.
٤- تناول كمية كبيرة من الخضراوات لاحتوائها على الألياف.
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