شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسى والحكومة بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أعمق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يحل هذا العام بالتزامن مع بدء فترة رئاسية جديدة لفخامتكم. واثقين أن الله سيعين مساعيكم في تنمية البلاد، وفي تحقيق مزيد من الإنجازات ومواجهة كافة التحديات، وندعوه أن يبارك كل عملكم الدؤوب في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق طموحات المصريين لمستقبل أفضل.

دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

وقدم قداسته التهنئة أيضا للحكومة وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لرئيس الوزراء، وقال قداسة البابا في نص البرقية:

الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لدولتكم ولجميع الأحباء المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

نسأل الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق سعيكم الدؤوب الفعال في طريق تنمية مصر بجميع نواحي التنمية، وهو ما تلمسه جموع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة،

دمتم محفوظين بعناية الله.