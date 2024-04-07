شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم الحثيثة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوع،

دمتم محروسين بحفظ الله وعنايته.

وجاء نص تهنئة قداسة البابا لمفتى الجمهورية

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

دمتم في حفظ الله ورعايته.

وجاء نص تهنئة قداسة البابا لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح و العيش المشترك.

دمتم في رعاية الله وحفظه.