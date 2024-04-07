شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيسى مجلسى النواب والشيوخ بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع بدء العمل بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نصلي أن يوفق الله جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.

دمتم في حفظ الله ورعايته.

وأرسل قداسة البابا برقية تهنئة أيضا لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هنأه فيها وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة.