شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ وزيرى الدفاع والداخلية بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحلول عيد الفطر المبارك، وقال قداسته في نص البرقية:

الفريق أول محمد أحمد زكي

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها وكافة التحديات.

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثانى أيضا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة، هذا نصها:

اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويساند جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية.