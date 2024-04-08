شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد خطاب رئيسًا لمجلس قسم العلاقات العامة والإعلان بـ"إعلام القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قرارا بتكليف الدكتور أحمد خطاب برئاسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان، وتقدمت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام بالتهنئة إلي الدكتور خطاب متمنية له التوفيق والسداد الدائم

ويعد الدكتور أحمد خطاب صاحب أول رسالة دكتوراه تناقش العلاقة بين الهويات التجارية والهويات الثقافية من منظور الاتصالات التسويقية المتكاملة، وخبيرًا فى مجالات الاتصالات التسويقية المتكاملة والإعلان والعلاقات العامة، حيث قدم العديد من البحوث والدراسات فى مجالات الإعلان وصناعة العلامة التجارية والعلاقات العامة.