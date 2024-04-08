شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية مع انخفاض فى درجات الحرارة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم، هطول أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، وطقس متقلب، وسحب وغيوم تغطي سماء عروس البحر المتوسط، وتسجل درجات الحرارة العظمي 23 درجة والصغري 15 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على مناطق من مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19.

ومن جانبها، أعلنت رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة ، أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحتي انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع اي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأضافت شركة الصرف الصحي، أنه تم تمركز سيارات ومعدات الشركة، بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.



الأمطار--في-الإسكندرية-اليوم-مع-انخفاض-درجات-الحرارة



امطار-اليوم-في-الإسكندرية



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