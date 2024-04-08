شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تقييم صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى فى المهام الأدائية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية مواعيد تقييم الطلاب فى الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فى المهام الأدائية، موضحة أنه يتم تقييم التلاميذ فى الفصل الدراسي الثاني فى المهام الأدائية بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، أى فى النصف الثانى من شهر أبريل الجارى، حيث يتم تقييم المهام الأدائية فى مواد التربية الدينية والدراسات والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والمهارات المهنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة العربية.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم إجراء المهام الأدائية لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني، ويتم وضع المهام الأدائية بمعرفة موجه المادة مع مراعاة اختيار المهام المناسبة لميول التلاميذ، كما أن المهام الأدائية تعقد خلال فترة دراسية كاملة أثناء اليوم الدراسي، ولا يتم عقد المهام الأدائية في الحصة الأولى والحصة الأخيرة من اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة.

وأشارت المديريات، إلى أنه يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية من خلال معلم الفصل وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، كما يتم يعتبر تقييم التلاميذ فى المهام الأدائية جزء أصيل ومهم فى عملية التقييم ويؤديها الطالب من خلال مهام وأنشطة وليست اختبارات بالشكل المتعارف عليه، كما أنه مخصص لها 35 درجة موزعه بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد من قبل الطالب و5 درجات لجدية العمل فى تنفيذ المهمة و25 درجة للمنتج النهائى الذى يعبر عن مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المطلوبة من المنهج والذى ينفذها من خلال هذا المنتج.