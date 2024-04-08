شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطلق اليوم المنافذ المتحركة لبيع كرتونة البيض بـ 140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة، وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن تلك المنافذ تجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلا عن الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتا إلى أنه تم أيضا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الأسعار، بمنافذ وزارة الزراعة فضلا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

جدير بالذكر أنه تم أمس إطلاق قافلة منافذ متنقلة قوامها 10 سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر 140 جنيها للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العب عن كاهل المواطنين.